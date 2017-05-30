Мінкульт проситиме збільшення фінансування охорони культурної спадщини – Є.Нищук
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Міністерство культури України клопотатиме про збільшення фінансування охорони культурної спадщини. Про це у Національному реставраційному центрі України заявив Міністр культури Євген Нищук, повідомляє прес-служба міністерства, передає УНН.
"Міністерство культури має намір клопотати про збільшення фінансування на охорону культурної спадщини",- заявив Є.Нищук.
За його словами, наразі Україна переживає час, коли більшість коштів, як бюджетних, так і волонтерських, йдуть на підтримку обороноздатності країни.
"Але паралельно ми маємо дбати про те, щоб підтримувати культуру та мистецтво, вкладати в це кошти. Переконаний, так ми зможемо показати світу справжні перлини історії та культури українського народу",- додав міністр.
Як повідомляв раніше УНН, Фонд державного майна України надав Міністерству культури пропозицію у вигляді переліку об’єктів, де може бути розташований майбутній Український культурний фонд.
Нагадаємо, за перший квартал поточного року в Міністерство культури надійшли заявки щодо державної підтримки культурних заходів на суму близько 19 млн грн.