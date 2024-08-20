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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министра энергетики вызывают в Раду из-за коррупционных скандалов

Министра энергетики вызывают в Раду из-за коррупционных скандалов

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 10:49  •  6823 просмотра

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Верховная Рада вызывает министра энергетики Германа Галущенко с докладом о борьбе с коррупцией в энергетическом секторе. Поводом стали три подозрения НАБУ за месяц трем чиновникам из его структуры.

Верховная Рада вызывает на завтра, 21 августа, министра энергетики Германа Галущенко с докладом о роли министерства в борьбе с коррупцией в энергетическом секторе. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН

Парламент поддержал решение безотлагательно вызвать на завтра Министра энергетики Германа Галущенко с докладом о роли министерства в (борьбе) с коррупцией в энергетическом секторе

- написал Железняк в Telegram. 

По словам нардепа, поводом стали три подозрения НАБУ за месяц трем чиновникам из его структуры.

Решение вызвать министра в Раду поддержало 270 нардепов. 

Напомним

НАБУ и САП сообщили, что заместителя министра энергетики Украины Александра Хейло и трех его сообщников разоблачили на получении взятки в полмиллиона долларов за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района.

Чиновник Минэнерго и его три сообщника задержаны "на горячем". Их действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины".

В связи с этим Кабмин уволил Александра Хейла с должности заместителя министра энергетики Украины.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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