Министра энергетики вызывают в Раду из-за коррупционных скандалов

Верховная Рада вызывает на завтра, 21 августа, министра энергетики Германа Галущенко с докладом о роли министерства в борьбе с коррупцией в энергетическом секторе. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Парламент поддержал решение безотлагательно вызвать на завтра Министра энергетики Германа Галущенко с докладом о роли министерства в (борьбе) с коррупцией в энергетическом секторе - написал Железняк в Telegram.

По словам нардепа, поводом стали три подозрения НАБУ за месяц трем чиновникам из его структуры.

Решение вызвать министра в Раду поддержало 270 нардепов.



Напомним

НАБУ и САП сообщили, что заместителя министра энергетики Украины Александра Хейло и трех его сообщников разоблачили на получении взятки в полмиллиона долларов за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района.

Чиновник Минэнерго и его три сообщника задержаны "на горячем". Их действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины".

В связи с этим Кабмин уволил Александра Хейла с должности заместителя министра энергетики Украины.