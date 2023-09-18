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Министр иностранных дел Китая едет с визитом в Россию

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. В понедельник министр иностранных дел Китая Ван И начинает четырехдневный визит в Россию. На повестке дня переговоры о стратегической безопасности, пишет ВВС, передает УНН.

Детали

Министерство иностранных дел Китая объявило о визите рано в понедельник. Он продлится до четверга.

По данным министерства, Вана пригласил председатель Совета безопасности России Николай Патрушев. Речь идет о 18-м раунде консультаций по стратегической безопасности между двумя странами.

Ожидается, что китайский министр встретится с Лавровым для обсуждения «широкого круга вопросов двустороннего сотрудничества», которые включают в себя «подробный обмен мнениями по вопросам, связанным с урегулированием в Украине».

Планируемая встреча проходит после саммита между президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ином, который может привести к поставке Пхеньяном Москве боеприпасов для войны в Украине.

Ранее сообщалось, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан обсудил войну России против Украины с министром иностранных дел Китая, Ван И, во время встречи на Мальте 16-17 сентября.

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