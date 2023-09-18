Министр иностранных дел Китая едет с визитом в Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В понедельник министр иностранных дел Китая Ван И начинает четырехдневный визит в Россию. На повестке дня переговоры о стратегической безопасности, пишет ВВС, передает УНН.
Детали
Министерство иностранных дел Китая объявило о визите рано в понедельник. Он продлится до четверга.
По данным министерства, Вана пригласил председатель Совета безопасности России Николай Патрушев. Речь идет о 18-м раунде консультаций по стратегической безопасности между двумя странами.
Ожидается, что китайский министр встретится с Лавровым для обсуждения «широкого круга вопросов двустороннего сотрудничества», которые включают в себя «подробный обмен мнениями по вопросам, связанным с урегулированием в Украине».
Планируемая встреча проходит после саммита между президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ином, который может привести к поставке Пхеньяном Москве боеприпасов для войны в Украине.
Ранее сообщалось, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан обсудил войну России против Украины с министром иностранных дел Китая, Ван И, во время встречи на Мальте 16-17 сентября.
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