Міністр закордонних справ Китаю їде з візитом до Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У понеділок міністр закордонних справ Китаю Ван І починає чотириденний візит до Росії. На порядку денному переговори про стратегічну безпеку, пише ВВС, передає УНН.
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Міністерство закордонних справ Китаю оголосило про візит рано в понеділок. Він триватиме до четверга.
За даними міністерства, Вана запросив голова Ради безпеки Росії Микола Патрушев. Йдеться про 18-й раунд консультацій зі стратегічної безпеки між двома країнами.
Очікується, що китайський міністр зустрінеться з Лавровим для обговорення «широкого кола питань двостороннього співробітництва», які включають «детальний обмін думками з питань, пов’язаних з врегулюванням в Україні».
Запланована зустріч відбувається після саміту між президентом Росії Володимиром Путіним і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, який може призвести до постачання Пхеньяном Москві боєприпасів для війни в Україні.
Раніше повідомлялося, що радник з національної безпеки США Джейк Салліван обговорив війну Росії проти України з міністром закордонних справ Китаю, Ван І, під час зустрічі на Мальті 16-17 вересня.
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