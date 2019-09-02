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Министр юстиции пообещал нотариальному сообществу профильного заместителя

Министр юстиции пообещал нотариальному сообществу профильного заместителя

Киев  •  УНН

 • 10759 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Уже через неделю-две нотариальное сообщество получит своего профильного заместителя министра. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, поздравляя нотариусов с праздником на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В Минюсте сейчас период введения новых правил игры. Давайте в этот праздник договоримся и с Вами тоже. Со своей стороны обещаю, что сделаю все, чтобы мои коллеги не беспокоили Вас придирками к мелочам и вымогательством", - написал министр.

Он также пообещал сделать все, чтобы убрать любые проблемы и злоупотребления в сфере государственной регистрации.

"Комиссия по рассмотрению жалоб в сфере регистрации будет работать эффективнее и прозрачнее. Я планирую, что уже в этом месяце в ее состав добавятся высокооплачиваемые и высококвалифицированные юристы, которые не являются государственными чиновниками. Все выводы комиссии будут выкладываться онлайн", - отметил Малюська.

Министр также добавил, что борьба за честные правила будет непростой, а также не исключил временных трудностей.

"Надеюсь мы вместе преодолеем их с честью. Также обещаю, что уже через неделю-две нотариальное сообщество получит своего профильного заместителя министра, который вам понравится и который будет отстаивать незыблемость наших договоренностей", - резюмировал Малюська.

Напомним, новый глава Минюста пообещал бороться со "схемам" в министерстве.

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