Міністр юстиції пообіцяв нотаріальній спільноті профільного заступника
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Уже за тиждень-два нотаріальна спільнота отримає свого профільного заступника міністра. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, вітаючи нотаріусів зі святом на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"У Мін’юсті зараз період запровадження нових правил гри. Давайте у це свято домовимося і з Вами також. Зі свого боку обіцяю, що зроблю усе, аби мої колеги не турбували Вас прискіпуванням до дрібниць та вимаганням", - написав міністр.
Він також пообіцяв зробити все, щоб прибрати будь-які проблеми та зловживання у сфері державної реєстрації.
"Комісія з розгляду скарг у сфері реєстрації працюватиме ефективніше та прозоріше. Я планую, що уже у цьому місяці до її складу додадуться високооплачувані та висококваліфіковані юристи, які не є державними чиновниками. Усі висновки комісії будуть викладатися онлайн", відзначив Малюська.
Міністр також додав, що боротьба за чесні правила буде непростою, а також не виключив тимчасових труднощів.
"Сподіваюсь ми разом подолаємо їх із честю. Також обіцяю, що уже за тиждень-два нотаріальна спільнота отримає свого профільного заступника міністра, який вам сподобається і який відстоюватиме непорушність наших домовленостей", - резюмував Малюська.
Нагадаємо, новий голова Мін'юсту пообіцяв боротися зі "схемами" у міністерстві.