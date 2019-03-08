Министр ВВС США Хезер Уилсон подтвердила, что уйдет в отставку

"Сегодня я проинформировала президента, что уйду в отставку с поста министра ВВС и перейду на работу президентом Университета Техаса в Эль-Пасо. Было большой честью работать вместе с нашими военнослужащими, я горжусь тем прогрессом, которого мы достигли в деле восстановления боеготовности и военной мощи ВВС США", - заявила она.

"Поздравляю Хезер Уилсон, которая стала единственной финалисткой в конкурсе на должность президента Университета Техаса в Эль-Пасо и займет ее с 1 сентября 2019 года. Она исполнила замечательную работу на должности министра ВВС", - написал, в свою очередь, президент США Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации США сообщило о том, что Уилсон уйдет в отставку 31 мая. По этим данным, решение она приняла самостоятельно, и на нее не оказывалось давление.

По информации американских СМИ, Трамп рассматривал Уилсон в числе возможных кандидатов на пост главы Пентагона вместо сложившего полномочия 1 января Джеймса Мэттиса. При этом газета Politico в январе сообщила, что по меньшей мере два человека уже ответили отказом на предложение Трампа занять эту должность.

Как сообщал УНН, 19 декабря Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. 20 декабря он сообщил в Twitter о том, что Джеймс Маттис уходит в отставку с поста главы Пентагона. Исполняющим обязанности министра обороны был назначен Шанахан, бывший до этого первым заместителем Мэттиса. Маттис в своем прошении об отставке сообщил, что принял решение покинуть пост из-за разногласий во взглядах с президентом.