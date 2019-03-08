Міністр ВПС США Хезер Вілсон підтвердила, що піде у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Міністр ВПС США Хезер Вілсон, яка входила, за даними американських ЗМІ, в число кандидатів на пост глави Пентагону, підтвердила своє рішення піти у відставку і повідомила, що вже проінформувала про це президента США Дональда Трампа. Про це вона написала в п'ятницю на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
"Сьогодні я поінформувала президента, що піду у відставку з поста міністра ВПС і перейду на роботу президентом Університету Техасу в Ель-Пасо. Було великою честю працювати разом з нашими військовослужбовцями, я пишаюся тим прогресом, якого ми досягли в справі відновлення боєготовності і військової потужності ВВС США ", - заявила вона.
"Вітаю Хезер Вілсон, яка стала єдиною фіналісткою в конкурсі на посаду президента Університету Техасу в Ель-Пасо і займе її з 1 вересня 2019 року. Вона виконала чудову роботу на посаді міністра ВВС", - написав, в свою чергу, президент США Трамп на своїй сторінці в Twitter.
Раніше агентство Reuters з посиланням на джерело в адміністрації США повідомило про те, що Вілсон піде у відставку 31 травня. За цими даними, рішення вона прийняла самостійно, і на неї не чиниться тиск.
За інформацією американських ЗМІ, Трамп розглядав Вілсон в числі можливих кандидатів на пост глави Пентагону замість склавшого повноваження 1 січня Джеймса Меттіса. При цьому газета Politico в січні повідомила, що щонайменше дві людини вже відповіли відмовою на пропозицію Трампа зайняти цю посаду.
Як повідомляв УНН, 19 грудня Трамп оголосив про рішення почати виведення американських військ з Сирії. 20 грудня він повідомив в Twitter про те, що Джеймс Меттіс йде у відставку з поста глави Пентагону. Виконуючим обов'язки міністра оборони був призначений Шанахан, що був до цього першим заступником Меттіса. Меттіс в своєму проханні про відставку повідомив, що прийняв рішення покинути посаду через розбіжності в поглядах з президентом.