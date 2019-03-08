Міністр ВПС США Хезер Вілсон підтвердила, що піде у відставку

КИЇВ. 8 березня. УНН. Міністр ВПС США Хезер Вілсон, яка входила, за даними американських ЗМІ, в число кандидатів на пост глави Пентагону, підтвердила своє рішення піти у відставку і повідомила, що вже проінформувала про це президента США Дональда Трампа. Про це вона написала в п'ятницю на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.