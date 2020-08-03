Министр внутренних дел Индии заразился коронавирусом

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 38805 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102285 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107194 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134457 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110960 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131895 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102162 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102601 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104449 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102073 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Министр внутренних дел Индии заразился коронавирусом

Министр внутренних дел Индии заразился коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 13343 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Один из самых высокопоставленных чиновников Индии получил положительный результат тестирования на коронавирусную инфекцию. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщает CNN, информирует УНН.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах сообщил, что он прошел тестирование после развития симптомов COVID-19 и был госпитализирован в больницу Дели.

“Я сделал тест, который был признан положительным”, — заявил 55-летний министр в Twitter, добавив, что он попросил тех, кто контактировал с ним в последние несколько дней, изолироваться и пройти тестирование.

Издание отмечает, что среди контактных лиц может быть премьер-министр Индии Нарендра Моди. Последний раз Шах видел Моди лично в среду, когда присутствовал на заседании кабинета министров в резиденции премьер-министра в Нью-Дели.

Индия занимает третье место в мире по количеству случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По состоянию на вечер воскресенья страна зарегистрировала более 1,7 млн случаев инфицирования и более 37 тыс. смертей, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса. Только две другие страны — США и Бразилия — зарегистрировали большее количество инфицированных.

Напомним, накануне премьер-министр Косово сообщил, что заболел COVID-19.

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