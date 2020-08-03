Министр внутренних дел Индии заразился коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Один из самых высокопоставленных чиновников Индии получил положительный результат тестирования на коронавирусную инфекцию. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщает CNN, информирует УНН.
Министр внутренних дел Индии Амит Шах сообщил, что он прошел тестирование после развития симптомов COVID-19 и был госпитализирован в больницу Дели.
“Я сделал тест, который был признан положительным”, — заявил 55-летний министр в Twitter, добавив, что он попросил тех, кто контактировал с ним в последние несколько дней, изолироваться и пройти тестирование.
Издание отмечает, что среди контактных лиц может быть премьер-министр Индии Нарендра Моди. Последний раз Шах видел Моди лично в среду, когда присутствовал на заседании кабинета министров в резиденции премьер-министра в Нью-Дели.
Индия занимает третье место в мире по количеству случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По состоянию на вечер воскресенья страна зарегистрировала более 1,7 млн случаев инфицирования и более 37 тыс. смертей, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса. Только две другие страны — США и Бразилия — зарегистрировали большее количество инфицированных.
Напомним, накануне премьер-министр Косово сообщил, что заболел COVID-19.