Міністр внутрішніх справ Індії заразився коронавірусом

Міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах повідомив, що він пройшов тестування після розвитку симптомів COVID-19 і був госпіталізований до лікарні Делі.

“Я зробив тест, який був визнаний позитивним”, — заявив 55-річний міністр у Twitter, додавши, що він попросив тих, хто контактував з ним в останні кілька днів, ізолюватись і пройти тестування.

Видання зазначає, що серед контактних осіб може бути прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Останній раз Шах бачив Моді особисто в середу, коли був присутній на засіданні кабінету міністрів в резиденції прем’єр-міністра в Нью-Делі.

Індія займає третє місце в світі за кількістю випадків захворювання коронавірусною інфекцією. Станом на вечір неділі країна зареєструвала понад 1,7 млн випадків інфікування та понад 37 тис. смертей, згідно з підрахунками Університету Джонса Хопкінса. Тільки дві інші країни — США і Бразилія — ​​зареєстрували більшу кількість інфікованих.

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Косова повідомив, що захворів на COVID-19.