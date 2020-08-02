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Прем’єр-міністр Косова повідомив, що захворів на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Косова Авдулла Хоті повідомив 2 серпня про позитивний результат тесту на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це у неділю ввечері, 2 серпня, повідомляє “Радіо Свобода”, передає УНН.

Хоті зазначив, що в нього є легкий кашель, проте інших поширених симптомів хвороби немає.

“Від сьогодні я перебуватиму в ізоляції протягом двох тижнів. Я виконуватиму свою роботу з дому”, — повідомив голова уряду Косова у Фейсбуці.

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Окрім Хоті, на коронавірусну хворобу зі світових політиків перехворіли зокрема прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон, президент Бразилії Жаїр Болсонару, принц Монако Альберт ІІ.

Протягом останніх чотирьох днів захворюваність на COVID-19 у Косово зросла. В країні виявили 953 нових хворих і 53 смерті.

Кількість зареєстрованих випадків захворювання на коронавірусну хворобу в світі сягає близько 18 мільйонів, з них близько 700 тисяч людей померли.

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