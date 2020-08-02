Премьер-министр Косово сообщил, что заболел COVID-19

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 84350 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105998 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 110888 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 139941 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112846 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 134880 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102768 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102679 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104938 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102220 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Премьер-министр Косово сообщил, что заболел COVID-19

Премьер-министр Косово сообщил, что заболел COVID-19

Киев  •  УНН

 • 9256 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Премьер-министр Косово Авдулла Хоти сообщил 2 августа про положительный результат теста на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом в воскресенье вечером, 2 августа, сообщает "Радио Свобода", передает УНН.

Похоти отметил, что у него есть легкий кашель, однако других распространенных симптомов болезни нет.

“С сегодняшнего дня я буду находиться в изоляции в течение двух недель. Я буду выполнять свою работу из дома”, — сообщил глава правительства Косово в Фейсбуке.

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Кроме Хоти, на коронавирусную болезнь из мировых политиков переболели в частности премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару, принц Монако Альберт Второй.

В течение последних четырех дней заболеваемость COVID-19 в Косово возросла. В стране обнаружили 953 новых больных и 53 смерти.

Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной болезни в мире составляет около 18 млн, из них около 700 тыс. человек умерли.

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