Премьер-министр Косово сообщил, что заболел COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Премьер-министр Косово Авдулла Хоти сообщил 2 августа про положительный результат теста на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом в воскресенье вечером, 2 августа, сообщает "Радио Свобода", передает УНН.
Похоти отметил, что у него есть легкий кашель, однако других распространенных симптомов болезни нет.
“С сегодняшнего дня я буду находиться в изоляции в течение двух недель. Я буду выполнять свою работу из дома”, — сообщил глава правительства Косово в Фейсбуке.
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Кроме Хоти, на коронавирусную болезнь из мировых политиков переболели в частности премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару, принц Монако Альберт Второй.
В течение последних четырех дней заболеваемость COVID-19 в Косово возросла. В стране обнаружили 953 новых больных и 53 смерти.
Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной болезни в мире составляет около 18 млн, из них около 700 тыс. человек умерли.