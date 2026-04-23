Министр ВМС США Джон Фелан внезапно подал в отставку, его обязанности будет исполнять заместитель
Киев • УНН
Джон Фелан внезапно покинул пост министра Военно-морских сил США. Его обязанности временно будет исполнять заместитель Ханг Као.
Министр Военно-морских сил США Джон Фелан покинул пост, его отставка вступила в силу немедленно. Об этом сообщил главный представитель Пентагона Шон Парнелл в соцсети X, пишет УНН.
Детали
По словам Парнелла, Фелан "покидает администрацию", однако причины такого решения не уточняются.
От имени министра обороны и заместителя министра обороны выражаю благодарность министру Фелану за его службу на благо Министерства и ВМС Соединенных Штатов
Временно обязанности министра ВМС будет исполнять заместитель Ханг Као.
Других деталей относительно кадровых изменений в Пентагоне пока не сообщается.
