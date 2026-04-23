Министр ВМС США Джон Фелан внезапно подал в отставку, его обязанности будет исполнять заместитель

Министр Военно-морских сил США Джон Фелан покинул пост, его отставка вступила в силу немедленно. Об этом сообщил главный представитель Пентагона Шон Парнелл в соцсети X, пишет УНН.

Детали

По словам Парнелла, Фелан "покидает администрацию", однако причины такого решения не уточняются.

В Раде не рассматривается вопрос смены главы МВД на фоне теракта в Киеве - Арахамия

От имени министра обороны и заместителя министра обороны выражаю благодарность министру Фелану за его службу на благо Министерства и ВМС Соединенных Штатов – заявил он.

Временно обязанности министра ВМС будет исполнять заместитель Ханг Као.

Других деталей относительно кадровых изменений в Пентагоне пока не сообщается.

Apple назначает нового руководителя на замену Тиму Куку после 15 лет