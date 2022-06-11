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19:03 • 2860 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

13:44 • 54356 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 97107 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 74298 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 53123 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 73121 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 66340 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 105352 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 119376 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126193 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Министр сельского хозяйства Германии: рф использует голод как оружие

Министр сельского хозяйства Германии: рф использует голод как оружие

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир отметил, что россия длительной блокировкой украинских портов намеренно превращает голод в оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Немецкий министр во время визита в Киев в пятницу также обсудил с украинскими экономистами альтернативные способы экспорта зерна из Украины.

По данным ООН, война россии против Украины может привести к голоду 49 миллионов человек из-за ее разрушительного влияния на мировые запасы продовольствия и роста цен.

Напомним 

Похищенное в южных регионах Украины зерно российские оккупанты могут попытаться продать в Южную Америку.

Украинские Национальные Новости

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