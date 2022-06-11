Министр сельского хозяйства Германии: рф использует голод как оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир отметил, что россия длительной блокировкой украинских портов намеренно превращает голод в оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Немецкий министр во время визита в Киев в пятницу также обсудил с украинскими экономистами альтернативные способы экспорта зерна из Украины.
По данным ООН, война россии против Украины может привести к голоду 49 миллионов человек из-за ее разрушительного влияния на мировые запасы продовольствия и роста цен.
Напомним
Похищенное в южных регионах Украины зерно российские оккупанты могут попытаться продать в Южную Америку.