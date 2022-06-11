Reuters: окупанти можуть спробувати продавати вкрадене зерно в Північну Америку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Вкрадене в південних регіонах України зерно російські окупанти можуть спробувати продати в Північну Америку. Про це заявили представники “влади” окупованої частини Запорізької області, інформує УНН з посиланням на Reuters.
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Як зазначається, колаборанти планують використовувати “хитрі схеми”, щоб уникнути західних санкцій і продавати зерно в різні частини світу.
Раніше повідомлялося, що продукція агропромислового комплексу з тимчасово окупованих територій також була продана в країни Близького Сходу і Африки.
Додамо
Єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський заявив, що експорт українського зерна наближається до 2 мільйонів тонн на місяць.
Нагадаємо
лавров нагрубив журналісту у відповідь на запитання про вкрадене зерно в Україні.