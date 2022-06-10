Експорт українського зерна наближається до 2 мільйонів тонн на місяць – єврокомісар

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Войцеховський повідомив, що об’єм експорту зерна з України поступово росте та наближається до 2 мільйонів тонн на місяць. Через блокаду морських портів зі сторони рф Україна не може вивезти від 22 до 25 млн тонн зерна. Це загрожує голодом у низці країн світу, адже майже половина поставок в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН припадає на українське зерно.

Нагадаємо

Група реагування на глобальні кризи ООН заявила, що війна "поглибила глобальну кризу вартості життя, небачену щонайменше протягом життя одного покоління", і підриває прагнення ООН покінчити зі злидням у всьому світі і досягти 16 інших цілей для кращого світу до 2030 року.