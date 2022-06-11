Міністр сільського господарства Німеччини: рф використовує голод як зброю

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Німецький міністр під час візиту до Києва в п’ятницю також обговорив з українськими економістами альтернативні способи експорту зерна з України.

За даними ООН, війна росії проти України може призвести до голоду 49 мільйонів людей через її руйнівний вплив на світові запаси продовольства і зростання цін.

Нагадаємо

Вкрадене в південних регіонах України зерно російські окупанти можуть спробувати продати в Південну Америку.