Міністр сільського господарства Німеччини: рф використовує голод як зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір зазначив, що росія тривалим блокуванням українських портів навмисно перетворює голод на зброю. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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Німецький міністр під час візиту до Києва в п’ятницю також обговорив з українськими економістами альтернативні способи експорту зерна з України.
За даними ООН, війна росії проти України може призвести до голоду 49 мільйонів людей через її руйнівний вплив на світові запаси продовольства і зростання цін.
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Вкрадене в південних регіонах України зерно російські окупанти можуть спробувати продати в Південну Америку.