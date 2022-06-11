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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 46623 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 94796 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 131578 перегляди

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1 квітня, 11:39 • 182894 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 179163 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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1 квітня, 10:07 • 175298 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 151010 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116451 перегляди

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1 квітня, 07:46 • 109335 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 314933 перегляди

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Міністр сільського господарства Німеччини: рф використовує голод як зброю

Міністр сільського господарства Німеччини: рф використовує голод як зброю

Київ • УНН

 • 125428 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір зазначив, що росія тривалим блокуванням українських портів навмисно перетворює голод на зброю. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Німецький міністр під час візиту до Києва в п’ятницю також обговорив з українськими економістами альтернативні способи експорту зерна з України.

За даними ООН, війна росії проти України може призвести до голоду 49 мільйонів людей через її руйнівний вплив на світові запаси продовольства і зростання цін.

Нагадаємо 

Вкрадене в південних регіонах України зерно російські окупанти можуть спробувати продати в Південну Америку.

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