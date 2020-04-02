Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. У министра здравоохранения Израиля Якова Лицмана и его жены был обнаружен коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Haaretz.
Лицман и его жена чувствуют себя хорошо и находится под наблюдением в изоляции.
Министр работать по обычному рабочему графику из дома.
Все, кто контактировал с министром за последние две недели, будут на домашнем карантине.
Напомним, в Израиле закроют все учебные заведения из-за коронавируса.