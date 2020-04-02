Міністр охорони здоров'я Ізраїлю заразився коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У міністра охорони здоров'я Ізраїлю Якова Ліцмана і його дружини був виявлений коронавірус. Про це повідомляє УНН з посиланням на Haaretz.
Ліцман і його дружина почуваються добре і перебуватиме під наглядом в ізоляції.
Міністр працюватиме за звичайним робочим графіком з дому.
Всі, хто контактував з міністром за останні два тижні, будуть на домашньому карантині.
Нагадаємо, в Ізраїлі закрили всі навчальні заклади через коронавірус.