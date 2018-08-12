Министр обороны РФ заявил, что о "силе Москвы" Германии стоит спрашивать у своих дедов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, нормальные отношения с РФ можно построить только не с позиции силы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на федеральные СМИ РФ, которые цитируют его интервью телеканалу “Россия 24”.
Сообщается, что об этом он сказал, комментируя высказывания главы Минобороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен, которая якобы заявила, что с Москвой следует вести диалог “с позиции силы”. По словам Шойгу, после всего, что сделала Германия, ей стоит “еще лет 200” не говорить подобного.
“Что же касается разговоров с позиции силы, опять же — вернитесь в историю. Если сами не читаете — спросите у дедов, как это — разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать”, — заявил Шойгу.
Как сообщал УНН, в апреле фон дер Ляйен, говоря о необходимости сохранения санкций против России, заявила, что важно быть готовыми занять позицию единства и силы во время диалога с Москвой.