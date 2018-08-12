Министр обороны РФ заявил, что о "силе Москвы" Германии стоит спрашивать у своих дедов

Сообщается, что об этом он сказал, комментируя высказывания главы Минобороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен, которая якобы заявила, что с Москвой следует вести диалог “с позиции силы”. По словам Шойгу, после всего, что сделала Германия, ей стоит “еще лет 200” не говорить подобного.

“Что же касается разговоров с позиции силы, опять же — вернитесь в историю. Если сами не читаете — спросите у дедов, как это — разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать”, — заявил Шойгу.

Как сообщал УНН, в апреле фон дер Ляйен, говоря о необходимости сохранения санкций против России, заявила, что важно быть готовыми занять позицию единства и силы во время диалога с Москвой.