Міністр оборони РФ заявив, що про "силу Москви" Німеччині варто запитувати у власних дідів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу, заявив, нормальні відносини з РФ можна побудувати тільки не з позиції сили. Про це повідомляє УНН з посиланням на федеральні ЗМІ РФ, які цитують його інтерв’ю телеканалу “Россия 24”.
Повідомляється, що про це він сказав, коментуючи висловлювання глави міноборони ФРН Урсули фон дер Ляйєн, яка нібито заявила, що з Москвою варто вести діалог “з позиції сили”. За словами Шойгу, після всього, що зробила Німеччина, їй варто “ще років 200” не говорити подібного.
“Що ж стосується розмов з позиції сили, знову ж таки — поверніться в історію. Якщо самі не читаєте — запитайте у дідів, як це — розмовляти з Росією з позиції сили. Вони, напевно, зможуть розповісти”, — заявив Шойгу.
Як повідомляв УНН, у квітні фон дер Ляйєн, говорячи про необхідність збереження санкцій проти Росії, заявила, що важливо бути готовими зайняти позицію єдності і сили під час діалогу з Москвою.