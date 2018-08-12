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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністр оборони РФ заявив, що про "силу Москви" Німеччині варто запитувати у власних дідів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу, заявив, нормальні відносини з РФ можна побудувати тільки не з позиції сили. Про це повідомляє УНН з посиланням на федеральні ЗМІ РФ, які цитують його інтерв’ю телеканалу “Россия 24”.

Міністр оборони РФ заявив, що про "силу Москви" Німеччині варто запитувати у власних дідів

Повідомляється, що про це він сказав, коментуючи висловлювання глави міноборони ФРН Урсули фон дер Ляйєн, яка нібито заявила, що з Москвою варто вести діалог “з позиції сили”. За словами Шойгу, після всього, що зробила Німеччина, їй варто “ще років 200” не говорити подібного.

“Що ж стосується розмов з позиції сили, знову ж таки — поверніться в історію. Якщо самі не читаєте — запитайте у дідів, як це — розмовляти з Росією з позиції сили. Вони, напевно, зможуть розповісти”, — заявив Шойгу.

Як повідомляв УНН, у квітні фон дер Ляйєн, говорячи про необхідність збереження санкцій проти Росії, заявила, що важливо бути готовими зайняти позицію єдності і сили під час діалогу з Москвою.

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