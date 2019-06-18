Министр обороны РФ заявил, что Москва "должна выработать новую теорию ведения войн"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Выработка новой теории ведения войн должна стать основной задачей российских военных в ближайшее время, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
Об этом заявил во вторник министр обороны генерал Сергей Шойгу, открывая научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
“Сегодня основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную перспективу”, — отметил он.
По словам министра, важно понимать, что современные войны требуют новых подходов. “Конфликты нового поколения — это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени”, — подчеркнул Шойгу.
Как сообщал УНН, в апреле в Минобороны России сообщили, что примут меры, в том числе асимметричных, в ответ на действия НАТО у границ РФ. Об этом глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявил на Московской конференции по безопасности.