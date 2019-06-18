Міністр оборони РФ заявив, що Москва "повинна виробити нову теорію ведення воєн"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Вироблення нової теорії ведення воєн повинна стати основним завданням російських військових найближчим часом, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
Про це заявив у вівторок міністр оборони генерал Сергій Шойгу, відкриваючи науково-практичну конференцію з керівним складом Збройних сил РФ.
“Сьогодні основним завданням стає вироблення теорії ведення військових дій на середньострокову перспективу”, — зазначив він.
За словами міністра, важливо розуміти, що сучасні війни вимагають нових підходів. “Конфлікти нового покоління — це сукупність класичних і асиметричних способів ведення збройної боротьби, де бойові дії швидкоплинні, а на виправлення помилок просто немає часу”, — підкреслив Шойгу.
Як повідомляв УНН, у квітні в Міноборони Росії повідомили, що вживуть заходів, в тому числі асиметричних, у відповідь на дії країн НАТО біля кордонів РФ. Про це глава російського військового відомства Сергій Шойгу заявив на Московській конференції з безпеки.