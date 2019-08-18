Министр обороны РФ объяснил цель полетов стратегических Ту-160 к границам США
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 летают на Чукотку “не для того, чтобы дразнить американцев — это плановая работа”. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в интервью федеральному телеканалу “Россия 24”, пишет УНН.
“Мы восстановили то, что было: наша стратегическая и дальняя авиация начала летать туда, куда она летала когда-то. Мы начали выполнять плановые полеты”, — ответил министр на вопрос о полетах Ту-160.
По его словам, американцы знают о маневрах Ту-160, и это, заверил Шойгу, “естественно и это понятно”.
“А вот давайте, у нас настроение сегодня есть, давайте мы „позадираем“ немножко — нет, это нормальная плановая работа. Потому что... ну как вы себе представляете: задирать соседа стратегическими бомбардировщиками, ракетоносцами фактически”, — добавил он.
Как сообщал УНН, военные РФ и Китая стали чаще летать у зоны распознавания ПВО Южной Кореи.