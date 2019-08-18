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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 8385 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 49439 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 120083 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130723 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121689 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125628 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128367 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152946 просмотра

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Министр обороны РФ объяснил цель полетов стратегических Ту-160 к границам США

Киев  •  УНН

 • 11375 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 летают на Чукотку “не для того, чтобы дразнить американцев — это плановая работа”. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в интервью федеральному телеканалу “Россия 24”, пишет УНН.

“Мы восстановили то, что было: наша стратегическая и дальняя авиация начала летать туда, куда она летала когда-то. Мы начали выполнять плановые полеты”, — ответил министр на вопрос о полетах Ту-160.

По его словам, американцы знают о маневрах Ту-160, и это, заверил Шойгу, “естественно и это понятно”.

“А вот давайте, у нас настроение сегодня есть, давайте мы „позадираем“ немножко — нет, это нормальная плановая работа. Потому что... ну как вы себе представляете: задирать соседа стратегическими бомбардировщиками, ракетоносцами фактически”, — добавил он.

Как сообщал УНН, военные РФ и Китая стали чаще летать у зоны распознавания ПВО Южной Кореи.

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