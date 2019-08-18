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Міністр оборони РФ пояснив мету польотів стратегічних Ту-160 до кордонів США

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Російські стратегічні бомбардувальники Ту-160 літають на Чукотку “не для того, щоб дражнити американців, — це планова робота”. Про це заявив глава Міноборони Сергій Шойгу в інтерв’ю федеральному телеканалу “Росія 24”, пише УНН.

“Ми відновили те, що було: наша стратегічна і далека авіація почала літати туди, куди вона літала колись. Ми почали виконувати планові польоти”, — відповів міністр на питання про польоти Ту-160.

За його словами, американці знають про маневри Ту-160, і це, запевнив Шойгу, “природно і це зрозуміло”.

“А ось давайте, у нас настрій сьогодні є, давайте ми „позадираємо“ трошки — ні, це нормальна планова робота. Тому що... ну як ви собі уявляєте: задирати сусіда стратегічними бомбардувальниками, ракетоносцями фактично”, — додав він.

Як повідомляв УНН, військові РФ і Китаю стали частіше літати біля зони розпізнавання ППО Південної Кореї.

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