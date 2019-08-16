Військові РФ і Китаю стали частіше літати біля зони розпізнавання ППО Південної Кореї - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Російські і китайські військові літаки останнім часом стали частіше здійснювати польоти біля кордонів зони розпізнавання ППО Південної Кореї, пише газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела в офіційних південнокорейських структурах. Таким чином, припускає видання, Росія і Китай перевіряють протиповітряну оборону військових Південної Кореї і американських військ на півострові, передає УНН.
За даними газети, з початку року китайські літаки 30 разів наближалися до південнокорейської зоні розпізнавання, а російські — 14 разів. При цьому в 2018 році китайські літаки здійснили 140 подібних польотів проти 77 в 2017-му.
“Це, безумовно, викликає занепокоєння. Ці патрулі не просто помилки”, — заявило один з джерел видання.
Південна Корея раніше заявила, що 23 липня російський військовий літак вторгся в повітряний простір республіки в районі островів Токто (Такесіма), які є предметом суперечки між Сеулом і Токіо. У відповідь в повітря були підняті південнокорейські винищувачі F-15 і F-16, які, як заявили в Сеулі, зробили попереджувальні постріли в бік російського літака.
У Міноборони РФ відзначали, що під час планового польоту російських і китайських стратегічних бомбардувальників 23 липня над Японським і Східно-Китайським морями літаки не допускали порушень меж інших країн. Російське військове відомство підкреслило, що південнокорейські винищувачі виконували непрофесійні маневри поруч з російськими, в тому числі перетинаючи їх курс, проте не стріляли в бік бомбардувальників ВКС Росії.
Як повідомляв УНН, Японія висловила протест Південній Кореї та РФ через інцидент з літаками.