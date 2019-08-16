Военные РФ и Китая стали чаще летать у зоны распознавания ПВО Южной Кореи - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Российские и китайские военные самолеты в последнее время стали чаще совершать полеты у границ зоны распознавания ПВО Южной Кореи, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в официальных южнокорейских структурах. Таким образом, предполагает издание, Россия и Китай проверяют противовоздушную оборону военных Южной Кореи и американских войск на полуострове, передает УНН.
По данным газеты, с начала года китайские самолеты 30 раз приближались к южнокорейской зоне опознавания, а российские — 14 раз. При этом в 2018 году китайские самолеты совершили 140 подобных полетов против 77 в 2017-м.
“Это, безусловно, вызывает беспокойство. Эти патрули не просто ошибки”, — заявил один из источников издания.
Южная Корея ранее заявила, что 23 июля российский военный самолет вторгся в воздушное пространство республики в районе островов Токто (Такэсима), которые являются предметом спора между Сеулом и Токио. В ответ в воздух были подняты южнокорейские истребители F-15 и F-16, которые, как заявили в Сеуле, сделали предупредительные выстрелы в сторону российского самолета.
В Минобороны РФ отмечали, что во время планового полета российских и китайских стратегических бомбардировщиков 23 июля над Японским и Восточно-Китайским морями самолеты не допускали нарушений границ других стран. Российское военное ведомство подчеркнуло, что южнокорейские истребители выполняли непрофессиональные маневры рядом с русскими, в том числе пересекая их курс, однако не стреляли в сторону бомбардировщиков ВКС России.
Как сообщал УНН, Япония выразила протест Южной Кореи и РФ из-за инцидента с самолетами.