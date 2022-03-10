Министр обороны Резников: Украина с пониманием примет капитуляцию России

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“Я настоятельно советую каждому российскому солдату проследовать прямехонько за русским кораблем или сдаться в украинский плен, пока не поздно. Ну, и насчет капитуляции. Украина с пониманием примет капитуляцию россии”, - написал министр.

Детали

Также глава оборонного ведомства заверил, что руководство страны во главе с Президентом, члены правительства сейчас находятся на своих местах и работают “как бы это не было обидно для россии”.

На фото, которое обнародовал министр, он позирует вместе с еще одним членом правительства - главой МВД Денисом Монастырским.

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В Украине по состоянию на утро 10 марта потери вражеских войск превысили более 12 тысяч человек, 49 самолетов и 81 вертолет.