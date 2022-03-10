Міністр оборони Резніков: Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії та радить кожному російському солдату прослідувати за російським кораблем або здатися в український полон. Про це написав в своєму Facebook міністр оборони України Олексій Резніков, пише УНН.
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“Я наполегливо раджу кожному російському солдату прослідувати прямісінько за російським кораблем або здатися в український полон, поки не пізно. Ну, і щодо капітуляції. Україна з розумінням прийме капітуляцію росії”, - написав міністр.
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Також очільник оборонного відомства запевнив, що керівництво країни на чолі з Президентом, члени уряду наразі перебувають на своїх місцях і працюють “як би це не було прикро для росії”.
На фото, що оприлюднив міністр, він позує разом із ще одним членом уряду – главою МВС Денисом Монастирським.
Додамо
України станом на ранок 10 березня втрати ворожих військ перевищили понад 12 тисяч осіб, 49 літаків та 81 вертоліт.