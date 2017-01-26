Министр обороны Польши попал в ДТП

"Военная жандармерия занимается расследованием дорожно-транспортного происшествия на дороге PL-10 в местности Либич-Дольный у Торуни, которое произошло вечером 25 января. Одним из участников ДТП стала машина, в которой ехал министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич", - говорится в сообщении .

Пресс-секретарь Куявско-поморского отделения пожарной службы, старший капитан Аркадиуш Пентак сообщил, что в ДТП участвовало семь легковых автомобилей и эвакуатор, в том числе два авто из колонны военной жандармерии. Три человека доставлены в больницу.

Министр А.Мацеревич, который возвращался с симпозиума в Высшей школе социальной и медийной культуры в Торуни, не пострадал. Он пересел в другой автомобиль колонны и вернулся в Варшаву.