Міністр оборони Польщі потрапив у ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Автомобіль, в якому їхав міністр національної оборони Польщі Антоні Мацєревич, потрапив у ДТП біля польського міста Торунь, міністр не постраждав, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
"Військова жандармерія займеться розслідуванням дорожньо-транспортної пригоди на дорозі PL-10 в місцевості Лібіч-Дольний біля Торуні, яке відбулося увечері 25 січня. Одним з учасників ДТП стала машина, в якій їхав міністр національної оборони Польщі Антоні Мацеревич", - йдеться у повідомленні.
Прес-секретар Куявсько-поморського відділення пожежної служби, старший капітан Аркадіуш Пєнтак повідомив, що в ДТП потрапило сім легкових автомобілів і евакуатор, в тому числі два авто з колони військової жандармерії. Три людини доставлені в лікарню.
Міністр А.Мацєревич, який повертався з симпозіуму у Вищій школі соціальної та медійної культури в Торуні, не постраждав. Він пересів в інше авто колони і повернувся до Варшави.