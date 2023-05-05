Министр обороны Польши анонсировал создание "центра HIMARS" в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Польше создадут центр производства и обслуживания HIMARS. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак накануне во время визита в США, пишет УНН со ссылкой на PAP.
Детали
Министр объявил, что "центр HIMARS" будет создан в Польше позже в этом году, он должен стать "центром обслуживания и производства HIMARS не только для Польши, но и для европейских стран", многие из которых заинтересованы в покупке реактивной артиллерийской системы.
Как сообщается на сайте Минобороны Польши, Блащак также сообщил, что в пятницу во время встречи с министром обороны США Ллойдом Остином подпишет соглашение о сотрудничестве по оборонным закупкам.
"Это соглашение создаст основу для более эффективного сотрудничества польской оборонной промышленности с оборонной промышленностью США", - сказал он.
Напомним
Ранее Вашингтон обсудил с Варшавой усиление своего постоянного военного присутствия в Польше.
Błaszczak w USA: W połowie maja pierwsze Himarsy w Polsce#wieszwięcej @mblaszczak @MON_GOV_PL
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