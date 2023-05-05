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Міністр оборони Польщі анонсував створення "центру HIMARS" у країні

Міністр оборони Польщі анонсував створення "центру HIMARS" у країні

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. У Польщі створять центр виробництва й обслуговування HIMARS. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак напередодні під час візиту в США, пише УНН з посиланням на PAP.

Деталі

Міністр оголосив, що "центр HIMARS" буде створено в Польщі пізніше цього року, він має стати "центром обслуговування та виробництва HIMARS не лише для Польщі, а й для європейських країн", багато з яких зацікавлені в купівлі реактивної артилерійської системи.

Як повідомляється на сайті Міноборони Польщі, Блащак також повідомив, що в п'ятницю під час зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном підпише угоду про співпрацю щодо оборонних закупівель.

"Ця угода створить основу для більш ефективної співпраці польської оборонної промисловості з оборонною промисловістю США", - сказав він.

Нагадаємо

Раніше Вашингтон обговорив з Варшавою посилення своєї постійної військової присутності в Польщі.

Błaszczak w USA: W połowie maja pierwsze Himarsy w Polsce#wieszwięcej @mblaszczak @MON_GOV_PL

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— tvp.info (@tvp_info) May 4, 2023

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