Міністр оборони Польщі анонсував створення "центру HIMARS" у країні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У Польщі створять центр виробництва й обслуговування HIMARS. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак напередодні під час візиту в США, пише УНН з посиланням на PAP.
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Міністр оголосив, що "центр HIMARS" буде створено в Польщі пізніше цього року, він має стати "центром обслуговування та виробництва HIMARS не лише для Польщі, а й для європейських країн", багато з яких зацікавлені в купівлі реактивної артилерійської системи.
Як повідомляється на сайті Міноборони Польщі, Блащак також повідомив, що в п'ятницю під час зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном підпише угоду про співпрацю щодо оборонних закупівель.
"Ця угода створить основу для більш ефективної співпраці польської оборонної промисловості з оборонною промисловістю США", - сказав він.
Нагадаємо
Раніше Вашингтон обговорив з Варшавою посилення своєї постійної військової присутності в Польщі.
Błaszczak w USA: W połowie maja pierwsze Himarsy w Polsce#wieszwięcej @mblaszczak @MON_GOV_PL
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