Министр обороны Германии призвала к более жесткому курсу в отношении РФ

“Президент Путин не ценит слабости”, — заявила министр.

По ее мнению, путем санкций необходимо “настаивать на выполнении Россией данных в Минске обещаний” до тех пор, пока не произойдет смягчение ситуации. Улучшению отношений с Россией препятствует ряд факторов, считает фон дер Ляйен.

К ним она отнесла, в частности, аннексию Крыма, причастность России к ситуации на востоке Украины, разрушение сирийского Алеппо в результате бомбардировок российской авиацией и защиту режима Асада.

“Ключевой проблемой” фон дер Ляйен считает “образ врага”, который необходим Кремлю, но не Западу. В подобной ситуации важно сохранить готовность к диалогу с Москвой “с позиции единства и силы”, считает министр.

По ее мнению, Евросоюзу также необходимо “изменить механизм принятия решений”, в частности, по вопросам внешней политики. Сейчас для принятия решения необходимо одобрение всех 28 членов ЕС. Однако ситуация в мире иногда требует быстрой реакции, отмечает министр, поэтому надо ставить вопрос о возможности принятия Евросоюзом решений простым большинством.

Как сообщал УНН, Иран готов возобновить ядерную программу, если США вернут санкции.