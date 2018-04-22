Міністр оборони Німеччини закликала до жорсткішого курсу щодо РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Міністр оборони Німеччини закликала до жорсткішого курсу щодо Росії. Про це вона повідомила в інтерв’ю німецькому виданню Bild, інформує УНН.
“Президент Путін не цінує слабкості”, — заявила міністр.
На її думку, шляхом санкцій необхідно “наполягати на виконанні Росією даних в Мінську обіцянок” доти, доки не відбудеться пом’якшення ситуації. Поліпшенню відносин з Росією перешкоджає ряд факторів, вважає фон дер Ляйен.
До них вона віднесла, зокрема, анексію Криму, причетність Росії до ситуації на сході України, руйнування сирійського Алеппо в результаті бомбардувань російською авіацією та захист режиму Асада.
“Ключовою проблемою” фон дер Ляйен вважає “образ ворога”, який необхідний Кремлю, але не Заходу. У подібній ситуації важливо зберегти готовність до діалогу з Москвою “з позиції єдності і сили”, вважає міністр.
На її думку, Євросоюзу також необхідно “змінити механізм прийняття рішень”, зокрема, з питань зовнішньої політики. Наразі для прийняття рішення потрібно схвалення всіх 28 членів ЄС. Однак ситуація в світі іноді вимагає швидкої реакції, зазначає міністр, тому треба ставити питання про можливість прийняття Євросоюзом рішень простою більшістю.
Як повідомляв УНН, Іран готовий відновити ядерну програму, якщо США повернуть санкції.