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Министр обороны Литвы обсудит с главой Пентагона поддержку Украины

Министр обороны Литвы обсудит с главой Пентагона поддержку Украины

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 18:16  •  12381 просмотра

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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас обсудит дальнейшую поддержку Украины с министром обороны США Ллойдом Остином во время его визита в Вашингтон 3-6 марта.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас обсудит с министром обороны США Ллойдом Остином поддержку Украины, во время своего визита в Вашингтон 3-6 марта.  Об этом сообщила пресс-служба литовского Минобороны, пишет УНН

Детали

Планируется, что Анушаускас и Остин обсудят двустороннее сотрудничество в области обороны, в частности присутствие американских войск в Литве и приобретение оружия у США. 

Они также обсудят поддержку Украины, повестку дня НАТО и саммит НАТО, который состоится в Вашингтоне этим летом. 

Дополнение

В Генеральной прокуратуре Литвы заявили, что их следователи в рамках расследования военных преступлений россии пообщались с более 5 тыс. украинцев, пострадавшими признаны 130. 

9 февраля Литва передала Украине очередной пакет военной помощи -  необходимое для зимнего сезона оборудование и десятки тысяч комплектов теплой одежды.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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