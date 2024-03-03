Министр обороны Литвы обсудит с главой Пентагона поддержку Украины

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас обсудит с министром обороны США Ллойдом Остином поддержку Украины, во время своего визита в Вашингтон 3-6 марта. Об этом сообщила пресс-служба литовского Минобороны, пишет УНН.

Детали

Планируется, что Анушаускас и Остин обсудят двустороннее сотрудничество в области обороны, в частности присутствие американских войск в Литве и приобретение оружия у США.

Они также обсудят поддержку Украины, повестку дня НАТО и саммит НАТО, который состоится в Вашингтоне этим летом.

Дополнение

В Генеральной прокуратуре Литвы заявили, что их следователи в рамках расследования военных преступлений россии пообщались с более 5 тыс. украинцев, пострадавшими признаны 130.

9 февраля Литва передала Украине очередной пакет военной помощи - необходимое для зимнего сезона оборудование и десятки тысяч комплектов теплой одежды.