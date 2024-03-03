Министр обороны Литвы обсудит с главой Пентагона поддержку Украины
Киев • УНН
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас обсудит дальнейшую поддержку Украины с министром обороны США Ллойдом Остином во время его визита в Вашингтон 3-6 марта.
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас обсудит с министром обороны США Ллойдом Остином поддержку Украины, во время своего визита в Вашингтон 3-6 марта. Об этом сообщила пресс-служба литовского Минобороны, пишет УНН.
Детали
Планируется, что Анушаускас и Остин обсудят двустороннее сотрудничество в области обороны, в частности присутствие американских войск в Литве и приобретение оружия у США.
Они также обсудят поддержку Украины, повестку дня НАТО и саммит НАТО, который состоится в Вашингтоне этим летом.
Дополнение
В Генеральной прокуратуре Литвы заявили, что их следователи в рамках расследования военных преступлений россии пообщались с более 5 тыс. украинцев, пострадавшими признаны 130.
9 февраля Литва передала Украине очередной пакет военной помощи - необходимое для зимнего сезона оборудование и десятки тысяч комплектов теплой одежды.
Министр обороны Литвы обсудит с главой Пентагона поддержку Украины
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