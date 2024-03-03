Міністр оборони Литви обговорить з головою Пентагону підтримку України
Київ • УНН
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас обговорить подальшу підтримку України з міністром оборони США Ллойдом Остіном під час його візиту до Вашингтона 3-6 березня.
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас обговорить з міністром оборони США Ллойд Остіном підтримку України, під час свого візиту до Вашингтона 3-6 березня. Про це повідомила пресслужба литовського Міноборони, пише УНН.
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Планується, що Анушаускас і Остін обговорять двостороннє співробітництво в галузі оборони, зокрема присутність американських військ у Литві та придбання зброї у США.
Вони також обговорять підтримку України, порядок денний НАТО і саміт НАТО, який відбудеться у Вашингтоні цього літа.
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В Генеральній прокуратурі Литви заявили, що їх слідчі в рамках розслідування воєнних злочинів росії поспілкувалися з понад 5 тис. українцями, постраждалими визнано 130.
9 лютого Литва передала Україні черговий пакет військової допомоги - необхідне для зимового сезону обладнання та десятки тисяч комплектів теплого одягу.