Министр обороны Канады: Украина выигрывает войну

Детали

Министр обороны Анита Ананд выступила с заявлением в начале ежегодного Галифаксского форума по международной безопасности, на который съезжаются представители обороны и безопасности из западных демократий.

«Дух и решительность украинского народа и президента Зеленского продолжают вдохновлять всех нас. Украинские вооруженные силы целенаправленны, дисциплинированы и лучше обучены – и они побеждают», – сказала Ананд.

Ананд сказала, что путин ошибочно считали, что российская армия легко победит украинцев и что Запад будет сидеть сложа руки.

«путин ошибся. Полномасштабное и ничем не спровоцированное вторжение россии лишь укрепило решительность и единство НАТО – и возродило смысл ее существования», – сказала она.

Президент Halifax International Security Питер Ван Прааг также сказал, что борьба Украины дала западным союзникам единство целей.

«Если бы Украина сдалась, как призвали к этому президенту Зеленскому некоторые европейские лидеры, нетрудно представить, где мы были бы сейчас: сильно ослабленная Европа, разделенное НАТО, униженная Америка: все противостоят могучей россии, которую поддерживает улыбающийся Си Цзиньпин», – сказал Ван Прааг.

Ван Прааг сказал, что Украина напомнила странам, что «наши демократии достойны того, чтобы за них бороться. Наши демократии достойны спасения».