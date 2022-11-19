Міністр оборони Канади: Україна перемагає у війні

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Міністр оборони Аніта Ананд виступила із заявою на початку щорічного Галіфаксського форуму з міжнародної безпеки, на який з'їжджаються представники оборони та безпеки із західних демократій.

«Дух та рішучість українського народу та президента Зеленського продовжують надихати всіх нас. Українські збройні сили цілеспрямовані, дисципліновані та краще навчені - і вони перемагають», - сказала Ананд.

Ананд сказала, що путін помилково вважав, що російська армія легко переможе українців і що Захід сидітиме склавши руки.

«путін помилився. Повномасштабне і нічим не спровоковане вторгнення росії лише зміцнило рішучість та єдність НАТО - і відродило сенс її існування», - сказала вона.

Президент Halifax International Security Пітер Ван Прааг також сказав, що боротьба України дала західним союзникам єдність цілей.

«Якби Україна здалася, як закликали до цього президента Зеленського деякі європейські лідери, неважко уявити, де ми були б зараз: сильно ослаблена Європа, розділене НАТО, принижена Америка: всі протистоять могутній росії, яку підтримує усміхнений Сі Цзіньпін», - сказав Ван Прааг.

Ван Прааг сказав, що Україна нагадала країнам, що «наші демократії варті того, щоб за них боротися. Наші демократії варті порятунку».