Министр обороны Израиля берет на себя ответственность за неспособность остановить ХАМАС

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«Я отвечаю за оборону. Я отвечал за нее в течение последних двух недель, даже в сложных инцидентах, и я ответственен за обеспечение победы в битве», — сказал Галлант прессе на военном полигоне у границы с Газой.

Напомним

7 октября после того, как ХАМАС совершил атаку на Израиль из сектора Газы, министр обороны Йоав Галлант обратился к террористической группировке и сказал, что она совершила серьезную ошибку, и заплатит за это.

Позже 17 октября он заявил, что члены террористической группировки ХАМАС имеют два варианта в войне, которая продолжается в секторе Газа: сдаться или умереть.

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