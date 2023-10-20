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Министр обороны Израиля берет на себя ответственность за неспособность остановить ХАМАС

Киев • УНН

 • 303049 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Министр обороны Израиля Йоав Галлант взял на себя ответственность за то, что не смог остановить нападение ХАМАС на юг Израиля 7 октября. Об этом сообщает Times of Israel, передает УНН.

Министр обороны Израиля берет на себя ответственность за неспособность остановить ХАМАС

Цитата 

«Я отвечаю за оборону. Я отвечал за нее в течение последних двух недель, даже в сложных инцидентах, и я ответственен за обеспечение победы в битве», — сказал Галлант прессе на военном полигоне у границы с Газой.

Напомним

7 октября после того, как ХАМАС совершил атаку на Израиль из сектора Газы, министр обороны Йоав Галлант обратился к террористической группировке и сказал, что она совершила серьезную ошибку, и заплатит за это. 

Позже 17 октября он заявил, что члены террористической группировки ХАМАС имеют два варианта в войне, которая продолжается в секторе Газа: сдаться или умереть. 

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