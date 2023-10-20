Міністр оборони Ізраїлю бере на себе відповідальність за неспроможність зупинити ХАМАС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант взяв на себе відповідальність за те, що не мав змоги зупинити напад ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня. Про це повідомляє Times of Israel, передає УНН.
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«Я відповідаю за оборонну галузь. Я відповідав за неї протягом останніх двох тижнів, навіть у складних інцидентах, і я відповідальний за забезпечення перемоги в битві», — сказав Галлант пресі на військовому полігоні біля кордону з Газою.
Нагадаємо
7 жовтня після того, як ХАМАС здійснив атаку на Ізраїль з сектора Гази, міністр оборони Йоав Галлант звернувся до терористичного угруповання та сказав, що воно зробило серйозну помилку, і заплатить за це.
Пізніше 17 жовтня він заявив, що члени терористичного угруповання ХАМАС мають два варіанти у війні, яка триває в секторі Гази: здатися або померти.
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