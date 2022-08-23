Министр обороны Испании предупредила, что россия может снова атаковать Киев

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"Театр войны изменился, - сказала она на пресс-конференции, имея в виду текущую концентрацию боевых действий на востоке Украины. - Но спецслужбы всего мира предупреждают, что атаки путина могут вернуться в Киев или любую другую часть Украины".

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Роблес подтвердила, что российское правительство "несомненно" будет использовать "природный газ как оружие войны", и призвала к "солидарности и единству" в Испании и ЕС.

"Этот прогноз таков, что это будет долгая, тяжелая и жестокая война, подобная войне 20-го века, такой как Первая или Вторая мировая война, - сказала она. - Зима будет суровой".

Роблес также сообщила, что "Украина хочет купить новые современные танки в Испании и других странах" и что Мадрид уже предложил научить украинских солдат тому, как их использовать.