Міністр оборони Іспанії попередила, що росія може знову атакувати Київ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес попередила, що росія може знову атакувати Київ. Про це пише УНН посилаючись на Anadolu.
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"Театр війни змінився, - сказала вона на пресконференції, маючи на увазі поточну концентрацію бойових дій на сході України. - Але спецслужби всього світу попереджають, що атаки путіна можуть повернутися до Києва чи будь-якої іншої частини України".
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Роблес підтвердила, що російський уряд "без сумніву" використовуватиме "природний газ як зброю війни", і закликала до "солідарності та єдності" в Іспанії та ЄС.
"Цей прогноз такий, що це буде довга, важка і жорстока війна, подібна до війни 20-го століття, такої як Перша або Друга світова війна, - сказала вона. - Зима буде суворою".
Роблес також повідомила, що "Україна хоче купити нові сучасні танки в Іспанії та інших країнах" і що Мадрид уже запропонував навчити українських солдатів того, як їх використати.