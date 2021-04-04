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Украина выступает мощным форпостом на восточном фланге НАТО - Таран

Украина выступает мощным форпостом на восточном фланге НАТО - Таран

Киев  •  УНН

 • 17447 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Министр обороны Украины Андрей Таран поблагодарил Североатлантический альянс (НАТО) и государств-членов за всестороннюю поддержку, оказываемую Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Цитата

"Хочу выразить нашу искреннюю благодарность НАТО и государствам-членам за всестороннюю поддержку, оказываемую Украине, для укрепления нашего оборонного потенциала и совершенствования оперативных возможностей Вооруженных Сил Украины. За последние семь лет Украина твердо отстаивает не только свою независимость, но и безопасность и стабильность Европы, выступает мощным форпостом на восточном фланге НАТО", - говорится в сообщении.

Детали

Он отметил, что курс Украины на полноправное членство в НАТО остается стратегическим приоритетом и закреплен в Конституции.

"Весной 2021 года мы снова убеждаемся в безальтернативности выбора европейской и евроатлантической интеграции, понимаем ценность безопасности и цивилизованного сотрудничества со странами, которые являются стабильными, предсказуемыми и демократическими партнерами", - отметил министр.

По словам министра, Альянс яляется надежным партнером Украины по вопросам безопасности с момента обретения Украинским государством независимости, а отношения основывались на общих интересах и ценностях.

Также отмечается, что особенно актуальным и важным для страны остается вопрос проблематики коллективной безопасности.

"И статус ЭОР, в частности, открывает перед нами возможность расширенного участия в планировании и проведении учений НАТО, включая те, которые проводятся в рамках статьи 5 Вашингтонского договора".

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Министр отметил, что для членства в НАТО необходимо реформировать общество и экономику, организовать армию.

"Процесс вступления в Альянс - прозрачный. В НАТО вступают не страны и не правительства, а демократические общества и национальное согласие, детерминированное новым сознанием и сознательным выбором. Ведь Альянс никого не принуждает к вступлению. Желание войти в НАТО является личным делом каждого государства", - говорится в сообщении.

По мнению Тарана, Евроатлантический выбор Украины открывает новые перспективы сотрудничества с развитыми странами мира, предоставляет возможности безопасности и экономического развития, укрепления позиций Украины в мировой системе международных отношений и является лучшим способом реализации национальных интересов.

"Наши евроатлантические перспективы сегодня зависят только от нас. В евроатлантическом интеграционном процессе каждой страны наступает момент, когда из внешнеполитического вопроса он превращается в ряд конкретных и достаточно сложных задач политики внутренней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на первый план выходят технические нужды, в частности имплементация сотен нормативных актов, чтобы правила, по которым функционирует Государственный оборонный сектор, политика и экономика, были такими же, как в Альянсе.

"Поэтому решением расширенной коллегии Министерства обороны Украины, которая состоялась в декабре прошлого года, 2021-й год объявлен Годом евроатлантической трансформации", - сказал Таран.

"Внедрение стандартов НАТО является дорожной картой развития наших структур, поскольку стандарты Альянса являются лучшим стандартом военной сферы и мы берем именно их для реализации внутренних реформ", - добавил министр.

Также глава Минобороны рассчитывает на еще более интенсивный этап отношений Украины с Североатлантическим Альянсом.

"Нам нужна мощная поддержка для выполнения задач повестки дня нашего государства в соответствии с нашими планами и программами с НАТО", - резюмировал он.

Добавим

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак по случаю дня создания Организации Североатлантического договора, заявил, что в феврале 2014 года впервые с послевоенных времен международно признанные границы в Европе были нарушены, когда Российская Федерация решила начать кровавую войну. В свою очередь, за последние годы Вооруженные Силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна - активным контрибьютором евроатлантической безопасности.

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