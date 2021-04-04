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Хомчак: за останні роки Збройні Сили України стали справжнім щитом Європи

Хомчак: за останні роки Збройні Сили України стали справжнім щитом Європи

Київ • УНН

 • 22362 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. У лютому 2014 року вперше з повоєнних часів міжнародно визнані кордони в Європі були порушені, коли Російська Федерація розв'язала криваву війну. В свою чергу, за останні роки Збройні Сили України стали справжнім щитом Європи, а наша країна – активним контриб’ютором євроатлантичної безпеки. Про це йдеться у зверненні Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Руслана Хомчака з нагоди Дня створення Організації Північноатлантичного договору, передає УНН.

Цитата: 

"У лютому 2014 року вперше з повоєнних часів міжнародно визнані кордони в Європі були порушені. російська федерація тимчасово окупувала та спробувала незаконно анексувати Крим і Севастополь, окупувала частину території суверенної держави і розв’язала криваву війну. Це не тільки об’єднало українців у спротиві підступному загарбнику, але й переконало у необхідності вступу до Північноатлантичного альянсу", - сказав Хомчак.

Деталі 

За його словами, сьогодні Збройні Сили України активно співпрацюють з НАТО за усіма ключовими напрямами оборонної реформи. Основними напрямами взаємодії є активізація військового діалогу на стратегічному рівні, співпраця з Альянсом у Чорноморському регіоні, інтенсифікація колективних заходів підготовки військ (сил), у тому числі участь у навчаннях НАТО за тематикою статті 5 Північноатлантичного договору, обмін інформацію, а також розширення представництва в багатонаціональних органах військового управління НАТО.

"У 2021 році військовослужбовці Збройних Сил України візьмуть участь у п’ятнадцяти багатонаціональних навчаннях за межами країни та дев’яти на нашій території. Ми продовжуємо участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під проводом НАТО в Косово та Афганістані, також розглядається питання приєднання до операцій (місій) в Іраку та “Морський охоронець” у Середземному морі", - зазначив Хомчак.

Він наголосив, що така співпраця носить мирний характер, працює на зміцнення обороноздатності України та всебічно сприяє досягненню військових критеріїв набуття повноправного членства в Альянсі.

"Вступ нашої держави до НАТО зміцнить не тільки Україну – він так само посилить Організацію Північноатлантичного договору. За останні роки Збройні Сили України стали справжнім щитом Європи, а наша країна – активним контриб’ютором євроатлантичної безпеки", - заявив Головнокомандувач ЗСУ.

Доповнення 

Державна прикордонна служба України влітку 2021 року візьме участь в українсько-британських навчаннях "Cossack Mace – 2021", які плануються провести на базі одного з навчальних центрів Збройних cил України.

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