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Хомчак: за последние годы Вооруженные Силы Украины стали настоящим щитом Европы

Хомчак: за последние годы Вооруженные Силы Украины стали настоящим щитом Европы

Киев  •  УНН

 • 22357 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В феврале 2014 года впервые с послевоенных времен международно признанные границы в Европе были нарушены, когда Российская Федерация развязала кровавую войну. В свою очередь, за последние годы Вооруженные Силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна - активным контрибьютором евроатлантической безопасности. Об этом говорится в обращении Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Руслана Хомчака по случаю дня создания Организации Североатлантического договора, передает УНН.

Цитата:

"В феврале 2014 года впервые с послевоенных времен международно признанные границы в Европе были нарушены. Российская федерация временно оккупировала и попыталась незаконно аннексировать Крым и Севастополь, оккупировала часть территории суверенного государства и развязала кровавую войну. Это не только объединило украинцев в сопротивлении коварному захватчику, но и убедило в необходимости вступления в Североатлантический альянс ", - сказал Хомчак.

Детали

По его словам, сегодня Вооруженные Силы Украины активно сотрудничают с НАТО по всем ключевым направлениям оборонной реформы. Основными направлениями взаимодействия являются активизация военного диалога на стратегическом уровне, сотрудничество с Альянсом в Черноморском регионе, интенсификация коллективных мероприятий подготовки войск (сил), в том числе участие в учениях НАТО по тематике статьи 5 Североатлантического договора, обмен информацией, а также расширение представительства в многонациональных органах военного управления НАТО.

"В 2021 году военнослужащие Вооруженных Сил Украины примут участие в пятнадцати многонациональных учениях за пределами страны и девяти на нашей территории. Мы продолжаем участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности под руководством НАТО в Косово и Афганистане, также рассматривается вопрос присоединения к операциям (миссиям) в Ираке и "Морской охранник" в Средиземном море", - отметил Хомчак.

Он отметил, что такое сотрудничество носит мирный характер, работает на укрепление обороноспособности Украины и всесторонне способствует достижению военных критериев обретения полноправного членства в Альянсе.

"Введение нашего государства в НАТО укрепит не только Украину - он так же усилит Организацию Североатлантического договора. За последние годы Вооруженные Силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна - активным контрибьютором евроатлантической безопасности", - заявил Главнокомандующий ВСУ.

Дополнение

Государственная пограничная служба Украины летом 2021 года примет участие в украинском-британских учениях "Cossack Mace - 2021" , которые планируются провести на базе одного из учебных центров Вооруженных сил Украины.

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