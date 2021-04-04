Україна виступає потужним форпостом на східному фланзі НАТО - Таран

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"Хочу висловити нашу щиру вдячність НАТО та її державам-членам за всебічну підтримку, що надається Україні, для зміцнення нашого оборонного потенціалу та вдосконалення оперативних можливостей Збройних Сил України. За останні сім років Україна твердо відстоює не лише власну незалежність, а й безпеку та стабільність Європи, виступає потужним форпостом на східному фланзі НАТО", – йдеться в повідомленні.

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Він зазначив, що курс України на повноправне членство в НАТО залишається стратегічним пріоритетом і закріплений в Конституції.

"Навесні 2021 року ми знову переконуємося у безальтернативності вибору європейської та євроатлантичної інтеграції, розуміємо цінність безпеки та цивілізованої співпраці з країнами, які є стабільними, передбачуваними і демократичними партнерами", – зазначив міністр.

За словами міністра, Альянс був надійним партнером України з питань безпеки з моменту здобуття Українською державою незалежності, а відносини ґрунтувалися на спільних інтересах і цінностях.

Також наголошується, що особливо актуальними і важливими для країни є питання проблематики колективної безпеки.

"І статус ЕОР, зокрема, відкриває перед нами можливість розширеної участі у плануванні та проведенні навчань НАТО, включно тих, що проводяться у рамках статті 5 Вашингтонського договору".

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Міністр наголосив, що для членства в НАТО необхідно реформувати суспільство й економіку, організувати армію.

"Процес вступу до Альянсу — прозорий. У НАТО вступають не країни і не уряди, а демократичні суспільства і національна згода, детермінована новою свідомістю і свідомим вибором. Адже Альянс нікого не примушує до вступу. Бажання ввійти до НАТО є особистою справою кожної держави", – йдеться в повідомленні.

На думку Тарана, Євроатлантичний вибір України відкриває нові перспективи співпраці з розвиненими країнами світу, надає можливості безпеки та економічного розвитку, зміцнення позицій України у світовій системі міжнародних відносин і є найкращим способом реалізації національних інтересів.

"Наші євроатлантичні перспективи сьогодні залежать тільки від нас. У євроатлантичному інтеграційному процесі кожної країни настає момент, коли із зовнішньополітичного питання він перетворюється на ряд конкретних і досить складних завдань політики внутрішньої", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на перший план виходять технічні потреби, зокрема імплементація сотень нормативних актів, щоб правила, за якими функціонує Державний оборонний сектор, політика і економіка, були такими самими, як в Альянсі.

"Тому рішенням розширеної колегії Міністерства оборони України, яка відбулася в грудні минулого року, 2021-й рік оголошено Роком євроатлантичної трансформації", – сказав Таран.

"Впровадження стандартів НАТО є дорожньою картою розвитку наших структур, оскільки стандарти Альянсу є найкращим стандартом військової сфери, і ми беремо саме їх для реалізації внутрішніх реформ", – додав міністр.

Також глава Міноборони розраховує на ще більш інтенсивний етап відносин України з Північноатлантичним Альянсом.

"Нам потрібна потужна підтримка для виконання завдань порядку денного нашої держави відповідно до наших планів і програм з НАТО", – резюмував він.

Додамо

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак з нагоди Дня створення Організації Північноатлантичного договору, заявив, що у лютому 2014 року вперше з повоєнних часів міжнародно визнані кордони в Європі були порушені, коли Російська Федерація розв'язала криваву війну. В свою чергу, за останні роки Збройні Сили України стали справжнім щитом Європи, а наша країна – активним контриб’ютором євроатлантичної безпеки.