Україна виступає потужним форпостом на східному фланзі НАТО - Таран

ukru
19:01 • 15944 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 106244 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 134474 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 114047 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 131072 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 146119 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 167447 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 199542 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 308510 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192702 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 145361 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 158082 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну в обмін на запропоноване Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну в обмін на запропоноване Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 124708 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 119066 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 118528 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 111960 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 308506 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 243420 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 337183 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 330749 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 60878 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109259 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110140 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107154 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120519 перегляди
Актуальне
Україна виступає потужним форпостом на східному фланзі НАТО - Таран

Україна виступає потужним форпостом на східному фланзі НАТО - Таран

Київ • УНН

 • 17450 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Міністр оборони України Андрій Таран подякував Північноатлантичному альянсу (НАТО) і державам-членам за всебічну підтримку, яку вони надають Україні. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Цитата

"Хочу висловити нашу щиру вдячність НАТО та її державам-членам за всебічну підтримку, що надається Україні, для зміцнення нашого оборонного потенціалу та вдосконалення оперативних можливостей Збройних Сил України. За останні сім років Україна твердо відстоює не лише власну незалежність, а й безпеку та стабільність Європи, виступає потужним форпостом на східному фланзі НАТО", – йдеться в повідомленні.

Деталі

Він зазначив, що курс України на повноправне членство в НАТО залишається стратегічним пріоритетом і закріплений в Конституції.

"Навесні 2021 року ми знову переконуємося у безальтернативності вибору європейської та євроатлантичної інтеграції, розуміємо цінність безпеки та цивілізованої співпраці з країнами, які є стабільними, передбачуваними і демократичними партнерами", – зазначив міністр.

За словами міністра, Альянс був надійним партнером України з питань безпеки з моменту здобуття Українською державою незалежності, а відносини ґрунтувалися на спільних інтересах і цінностях.

Також наголошується, що особливо актуальними і важливими для країни є питання проблематики колективної безпеки.

"І статус ЕОР, зокрема, відкриває перед нами можливість розширеної участі у плануванні та проведенні навчань НАТО, включно тих, що проводяться у рамках статті 5 Вашингтонського договору".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НАТО стурбовані нарощуванням військ РФ біля кордонів України

Міністр наголосив, що для членства в НАТО необхідно реформувати суспільство й економіку, організувати армію.

"Процес вступу до Альянсу — прозорий. У НАТО вступають не країни і не уряди, а демократичні суспільства і національна згода, детермінована новою свідомістю і свідомим вибором. Адже Альянс нікого не примушує до вступу. Бажання ввійти до НАТО є особистою справою кожної держави", – йдеться в повідомленні.

На думку Тарана, Євроатлантичний вибір України відкриває нові перспективи співпраці з розвиненими країнами світу, надає можливості безпеки та економічного розвитку, зміцнення позицій України у світовій системі міжнародних відносин і є найкращим способом реалізації національних інтересів.

"Наші євроатлантичні перспективи сьогодні залежать тільки від нас. У євроатлантичному інтеграційному процесі кожної країни настає момент, коли із зовнішньополітичного питання він перетворюється на ряд конкретних і досить складних завдань політики внутрішньої", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на перший план виходять технічні потреби, зокрема імплементація сотень нормативних актів, щоб правила, за якими функціонує Державний оборонний сектор, політика і економіка, були такими самими, як в Альянсі.

"Тому рішенням розширеної колегії Міністерства оборони України, яка відбулася в грудні минулого року, 2021-й рік оголошено Роком євроатлантичної трансформації", – сказав Таран.

"Впровадження стандартів НАТО є дорожньою картою розвитку наших структур, оскільки стандарти Альянсу є найкращим стандартом військової сфери, і ми беремо саме їх для реалізації внутрішніх реформ", – додав міністр.

Також глава Міноборони розраховує на ще більш інтенсивний етап відносин України з Північноатлантичним Альянсом.

"Нам потрібна потужна підтримка для виконання завдань порядку денного нашої держави відповідно до наших планів і програм з НАТО", – резюмував він.

Додамо

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак з нагоди Дня створення Організації Північноатлантичного договору, заявив, що у лютому 2014 року вперше з повоєнних часів міжнародно визнані кордони в Європі були порушені, коли Російська Федерація розв'язала криваву війну. В свою чергу, за останні роки Збройні Сили України стали справжнім щитом Європи, а наша країна – активним контриб’ютором євроатлантичної безпеки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами