Омелян о соглашении с General Electric: 40% комплектующих к локомотивам должны быть произведены в Украине

“Действительно, General Electric планирует разместить свое производство в Украине. Требованием этого контракта является локализация производства 40% всех комплектующих и частей к этим локомотивов в нашем государстве”, — сказал он.

“Более того, мы провели успешно переговоры, это будут (комплектующие) не только для украинских локомотивов, но и для General Electric по всему миру”, — отметил Емельян.

Министр также отметил, что первые 30 локомотивов General Electric должны быть поставлены “Укрзализныце” до конца года.

Как сообщал УНН, “Укрзализныця” и General Electric заключили соглашение производства и модернизации локомотивов на 1 млрд долл.