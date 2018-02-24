Омелян о соглашении с General Electric: 40% комплектующих к локомотивам должны быть произведены в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Согласно договору с General Electric, 40% комплектующих к локомотивам, которые будут поставлены “Укрзализныце”, должны быть произведены в Украине. Об этом в эфире “5 канала” сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, информирует УНН.
“Действительно, General Electric планирует разместить свое производство в Украине. Требованием этого контракта является локализация производства 40% всех комплектующих и частей к этим локомотивов в нашем государстве”, — сказал он.
“Более того, мы провели успешно переговоры, это будут (комплектующие) не только для украинских локомотивов, но и для General Electric по всему миру”, — отметил Емельян.
Министр также отметил, что первые 30 локомотивов General Electric должны быть поставлены “Укрзализныце” до конца года.
Как сообщал УНН, “Укрзализныця” и General Electric заключили соглашение производства и модернизации локомотивов на 1 млрд долл.