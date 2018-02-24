Омелян про угоду з General Electric: 40% комплектуючих до локомотивів мають бути вироблені в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Згідно з договором із General Electric, 40% комплектуючих до локомотивів, які будуть поставлені “Укрзалізниці”, мають бути вироблені в Україні. Про це в ефірі “5 каналу” повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, інформує УНН.
“Справді, General Electric планує розмістити своє виробництво в Україні. Вимогою цього контракту є локалізація виробництва 40% всіх комплектуючих і частин до цих локомотивів у нашій державі”, — сказав він.
“Більше того, ми провели успішно переговори, що це будуть (комплектуючі) не лише для українських локомотивів, а й для General Electric по всьому світу”, — зауважив Омелян.
Міністр також зазначив, що перші 30 локомотивів General Electric мають бути поставлені “Укрзалізниці” до кінця року.
Як повідомляв УНН, “Укрзалізниця” та General Electric уклали угоду виробництва та модернізації локомотивів на 1 млрд дол.