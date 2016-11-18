Министр инфраструктуры пообещал посодействовать в обустройстве нового КПП на Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал профинансировать разработку проектно-сметной документации нового пункта пропуска "Дийда" на Закарпатье. Об этом он рассказал во время выезда на место будущего КПП в Закарпатье, передает корреспондент УНН.
В селе Дийда Березиского района создадут автомобильный пункт пропуска "Дийда-Берегдароц" на границе с Венгрией.
В свою очередь областные власти должны урегулировать земельные вопросы, ведь дорожная инфраструктура проходит через земли пайщиков.
Во время встречи на пограничной заставы у запланированного пункта пропуска заместитель председателя облсовета Иосиф Борто отметил, что уже есть решение венгерского правительства начать развитие пограничной инфраструктуры со стороны Венгрии.
Теперь делегация во главе с В.Омеляном проводит закрытую встречу с венгерскими чиновниками и дипломатами на территори КПП "Лужники", где идет реконструкция.